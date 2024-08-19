「登山女神」曾格爾去年遭商場女強人岳啟儒提告，指她與岳的丈夫陳坤保開房間泡湯搞不倫，求償200萬元，一審認定兩人確有不當交往，已侵害岳配偶權，判曾需賠償30萬元，曾不服提上訴，台灣高等法院原本預訂21日開庭，但據了解曾女已撤回上訴，判賠30萬元確定。

陳坤保熱愛運動，很崇拜運動員，曾女知道陳有豐富的人脈，2021年11月曾到陳家拜訪，還希望岳啟儒擔任她的經紀人，帶她參與時尚活動，但岳去年10月具狀提告，指曾女後來便以募款170萬元贊助登山為由，與丈夫相約見面。

去年8月陳、曾前往三二行館泡湯，兩人過夜同宿一房，岳從丈夫的手機、平板電腦中，發現兩人互傳逾越募款的親密簡訊。

兩人對話包括曾叫陳「親愛的」，並對陳訴苦「不然你養我，我跟你去」，陳則傳給曾「昨晚沒防護，記得買藥吃喔。」曾女則回傳「要刪這個訊息喔！」，岳將相關事證截圖，提告曾侵害配偶權。士林地方法院一審審酌，曾格爾與人夫過夜且有不當接觸，判曾賠償岳30萬元，