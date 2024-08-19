擴展在台市占率，美國肉類出口協會與馬辣集團攜手合作，在旗下二大鍋物品牌推出新一波美國牛肉慶，全力攻佔老饕的味蕾，「問鼎．皇上吉祥」推出全新888快閃吃到飽，限時再推買一送一優惠；「涮樂．和牛鍋物食べ放題」升級「美國菲瑞牛肉吃到飽」，強強聯手重磅優惠。

馬辣表示，「問鼎．皇上吉祥」第一重優惠從8月20日至8月22日限時三天，全天候不限時段至全台各門店，只要提前一天預約並點購超值優惠的「問鼎吃到飽」方案，即可獲得「兩成人同行一人免費吃到飽招待券」乙張。

第二重優惠持這張招待券可用於9月「回娘家」使用，只要在非例假日回店消費，即可盡情於頂級火鍋店，大快朵頤一番。全台問鼎搭配「紅黃CP配活動」及點購「快閃吃到飽」，超夯新品「美國菲瑞爆漿起司牛肉丸」跟著吃到飽，一連串慶生優惠在炎炎夏日裡，令吃鍋、肉控族大大滿足，融合視、味覺雙重享受。

作為馬辣集團的高端品牌—問鼎．皇上吉祥以其獨特的宮廷風格、匠人工夫湯底、高檔海鮮肉品食材聞名。餐廳內部裝潢仿照古代宮廷設計，精緻的環境讓顧客彷彿一秒穿越到皇宮，同時還可以免費體驗皇上、貴妃等宮廷服飾與裝扮，大玩cosplay，有的門店還提供Tokuyo零重力紓壓按摩椅讓顧客放鬆一下，此生必嚐一回的奢華饗宴，就趁週年慶狂放優惠。

涮樂和牛鍋物 食べ放題，8月期間，凡至全台涮樂和牛用餐，點購任一餐點方案，即可獲贈一份「美國菲瑞牛肉」。此外，2人以上同行，並穿著裝扮含有「紅色及黃色」1人各1種顏色或1人2種顏色，消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，即可享受全桌升級「美國菲瑞牛肉吃到飽」的優惠，肉控族真的不要錯過如此豪邁的優惠。

此外，「涮樂．和牛」平日午餐只要749元起就可以無限暢享數十種新鮮食材，被網友戲稱全台CP值最高的和牛火鍋店。十種精選湯底，不論是台灣風味或是日式風味，美湯百搭頂級好肉，一片涮一片，簡直人生大享受。

涮樂和牛是馬辣集團旗下的另一大明星品牌，以創新的用餐方式和豐富的自助吧聞名。涮樂和牛提供來自全球各地的高品質和牛，搭配多種特色湯底，包括台式和日式湯頭，顧客可根據個人喜好選擇不同的風味。店內設有超過60種鮮蔬鍋料，以及自助冰淇淋機，讓顧客在用餐後還能享受親手製作的美味聖代，讓顧客可以盡情享受火鍋帶來的滿足與清涼。