台東縣首座「行人專用號誌時相」位於市區中山路與正氣路十字路口，去年6月啟用至今，多數民眾仍不熟悉亮燈通行規範，不時上演胡亂穿越之舉，汽、機車駕駛人怒怨如「行車地獄」，縣警局交通隊強調，行人未依號誌穿越馬路，依法可處500元罰鍰。

台東縣行人專用時相於每日上午7時至9時、晚間6時至8時啟用。當行人專用號誌亮起綠燈時，所有方向的車輛紅燈停止，僅允許行人通行，行人可在十字路口的任意方向穿越道路，對角線亦可；然而，實際情況不然。

「行人地獄消失，行車地獄接棒」，機車族陳小姐怒訴，行人根本無視行人號誌，亮綠燈時不通行，而是等到車輛號誌綠燈時才穿越馬路，汽、機車被迫時刻注意右轉是否有行人。

馬路如虎口，民眾雖謹記過馬路「紅燈停、綠燈行、行人快通行」，但錯依車輛號誌通行，而非行人號誌，導致胡亂穿越馬路之舉頻頻上演。位於該路口的商家坦言，看錯走錯者不在少數，汽、機車都會「見機行駛」，禮讓行人優先。

對此，台東縣警察局交通隊表示，依道路交通管理處罰條例第78條規定，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示，可處新台幣500元罰鍰，後續也將加強宣導，減少行人和車輛之間的衝突。