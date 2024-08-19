外遇照瘋傳！交長李孟諺遭爆出軌10年急請辭　鄉民大暴動：血流成河 @ChinaTimes

交通部長李孟諺遭爆料婚外情，今下午發聲明表示，已口頭請辭，而行政院也尊重其意願准辭。交通部政務次長陳彥伯今下午面對媒體詢問下任部長人選，僅低調表示「謝謝，我回辦公室」未多談。

陳彥伯今下午與交通部常務次長林國顯在台北車站步出高鐵出口，媒體詢問是否有被告知李孟諺請辭一事、會不會影響部內運作，陳彥伯僅低調表示「謝謝」。

媒體再追問下任交通部長人選，陳彥伯則說「謝謝，我回辦公室」，未多談。

交長李孟諺遭爆出軌10年 癡情小三控訴始亂終棄
外遇照瘋傳 交通部長李孟諺口頭請辭
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