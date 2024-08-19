老翁返台後立即前往就診，皮膚科醫生郭怡彣以鑷子移除並使以抗生素治療後成功恢復。（博田醫院提供／任義宇高雄傳真）

高雄一名60多歲吳老翁前往日本旅遊數日，在日本開心四處跳，沒想到結束旅程前發現左小腿多出一塊小息肉，回台後趕緊前往就醫，原來是吸血蜱蟲跟回家，所幸經醫師以鑷子移除並使以抗生素治療後成功復原，醫師提醒野外活動要多加留意。

吳翁日前到日本旅遊，過程中有到日本曠野草地郊遊走跳，回國前發現左小腿多出一小塊息肉，並有刺痛感，讓吳翁回國後趕緊至高雄博田醫院就醫，經醫師診斷後發現疑似遭吸血蜱蟲盯上，當場移除並使以抗生素治療。

博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣表示，俗稱壁蝨的蜱蟲，主要棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，包含人類在內哺乳動物都是其主要吸食對象，其體型僅如米粒一樣大，一旦接觸宿主身體，佈滿鋸齒狀倒鉤的口器會插入皮膚，同時分泌含有麻醉物質的唾液，減低吸食對象的疼痛感，並增加吸血成功率，吸飽血液後蟲體會膨脹，猶如一顆小息肉。

郭怡彣解釋，蜱蟲叮咬一段時間後，局部皮膚會出現紅腫發炎的症狀，患者起初以為是長息肉，但患部皮膚出現刺痛感，回台隔日趕緊就醫才發現是遭蜱蟲盯上，立即以鑷子移除蟲體並開立外用抗生素，數日後老翁回診，傷口已癒合康復。

對於遭蜱蟲叮咬，郭怡彣說恐在吸血過程中傳染細菌病毒給人類，例如萊姆病、Q熱、兔熱病等，因此在叮咬後數週內若出現發燒、畏寒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛與關節痛等症狀，須盡速就醫，也提醒民眾於野外活動時，應穿著長褲長袖，儘量不要進入草叢地帶長時間坐臥，返家後儘快沐浴，仔細檢查身體皺褶處是否遭蜱蟲叮咬吸附，衣物也必須清洗與高溫烘烤，寵物也應定期檢查是否遭蜱蟲吸附。