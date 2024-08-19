新青安政策房貸亂象頻傳，銀行近期祭出嚴格「限貸令」，房市趨勢專家李同榮提出警告，新青安加上前陣子股災造成的資金流動障礙，將產生以下三大嚴重後果，包括搶貸亂象越演越烈、房貸糾紛層出不窮以及觸發小型建商倒閉風潮。

李同榮在《房市最錢線》節目中分析，房市很可能在下半年受到新青安效應遞減、股市退燒等衝擊而偏空，他提醒政府若不即時提出對策，將產生以下三大嚴重後果：

一、搶貸亂象：

銀行不動產放貸目前平均水位高達27-28%，滿水位的銀行已開始暫停收件。李同榮透露，大家都在搶房貸，利息高也在搶，一般房貸的利率也跟著飆升至3%以上，甚至可能要搭配信用貸款才核貸。

二、房貸糾紛層出不窮：

因為要排隊申貸，就容易產生糾紛，可能因為貸款困難延誤交屋。李同榮提醒，現在買房一定要先跟建商確認房貸成數，建商則要跟銀行確認。

三、觸發小型建商倒閉風潮：

銀行房貸滿水位，導致中小建商土建融貸款越來越困難。李同榮示警，假如房價一旦反轉向下，小型建商首當其衝，恐掀起倒閉潮。