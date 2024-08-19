台南飄香25年的知名小吃店「山記魚仔店」驚傳熄燈，老闆昨（18）日坦言「山記魚仔店劃上休止符了」，消息曝光後引發網路熱議，除了在地粉絲懷念美味，更有不少饕客驚呼「以後吃不到了」。

「山記魚仔店」老闆「山哥」近日接連在個人臉書透露去意，直到昨日終於表示，「謝謝大家，山記魚仔店劃上休止符了，拜拜！」，證實在地經營長達25年的台式早午餐劃下句點。

立委林俊憲分享，山記魚仔店源自老闆「山哥」愛吃魚，有一次到日本築地魚港時，發現當地日本人每天喝鮮魚湯當早餐，因而創業；山哥每天凌晨3點到漁港採買新鮮漁貨，從港口到店裡只需要30分鐘，「如此堅持就是為了讓客人用合理的價錢喝到最新鮮的魚湯」。

對此，許多網友紛紛回應，「謝謝山哥這麼多年來為大家端出一道又一道的鮮美料理」、「謝謝山哥跟嫂子給我們這麼棒的用餐回憶」、「山哥辛苦了！祝福之後不論做什麼都一切順利～」、「怎麼這麼突然，我跟我兒子以後再也吃不到好吃的魚湯」、「不敢相信！？還好我前幾天有再去吃一回⋯」、「蛤！爲什麼？我10月才要南下一年一會耶」。