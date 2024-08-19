台南市議會19日進行「新市地區鐵路立體化可行性研究」及「先進運輸系統紅線可行性研究」規劃成果同意案的聯席審查，多位議員擔心加重台南市政府財政負擔，或是排擠到其他經費，但也有議員認為，若現在不蓋，未來成本恐更高，最後無異議通過，將送交本周四大會審議。

市議員蔡育輝指出，全市預算都用在交通局，大新營地區土堤整建預算在哪裡？紅線財務報告是虧損，捷運就算數十年也不會賺錢，且紅線採跨座式單軌系統，高雄傳統鋼軌系統，單軌輕軌不接軌，台南高雄不連線，市府真要規畫紅線，不需要跟高雄好好協商嗎？

市議員蔡宗豪提到，紅線跟高雄無法銜接，將改在嘉南藥理大學轉車，市民非常關心這條線的規畫會不會延宕，若上路，上下車的民眾如何接駁，因為不是每個市民的家門口就有捷運站，若開車有停車空間嗎？

市議員陳昆和則是不樂見市府將捷運建設都放在溪南地區、市區，溪北地區沒分到半條，現在嘉義科學園區也在發展中，建議市府再規畫一條捷運路線，從歸仁沙崙智慧綠能科學城延伸到嘉義太保科學園區。

南市府交通局長王銘德說，台南捷運紅線原本規畫從台南延伸高雄湖內大湖站，計畫送高雄市政府審查，但後來沒有下文，經1年半，與高雄市政府開會討論，初步決議兩市捷運設在台南與高雄交界的嘉南藥理大學，民眾將在此平台轉乘。

王銘德補充，台南捷運紅線路線長度6.52公里，共設置6座車站，北銜接第一期藍線，終點站為嘉南藥理大學站，打造台南高雄一日生活圈；新市區鐵路採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面長度共4.6公里，鐵路東西側車輛即可透過平面道路往來通行，不受台鐵列車通過影響。

王銘德說，感謝議員們支持和給予的建議，今日獲市議會聯席審查審議通過，將待大會審議通過，取得議會同意函後，依程序提送交通部審議，並全力爭取行政院盡速核定，以利啟動下一階段綜合規畫。