民眾黨主席柯文哲在2024大選期間的民調費用高達1400多萬，其中有高達990.7萬是付給求真公司，外界質疑柯陣營砸錢做「假老二民調」。時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊今天反駁，不可能有人做假民調，要做假民調就直接做就好，不需要再去委託人家。

民眾黨今天舉行柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會，時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡出席。

針對求真拿了柯營990萬，被質疑做假民調，黃珊珊回應，總統大選民調，因為人力、資源有限，希望每天了解民意導向，民調是每天追蹤滾動式民調，期間比較長、時間比較多，但所有民調都是按照民調專業科學方法，不管大家日後有什麼評價，在做的過程都是按照相關應該有的方法，不可能有人做假民調，要做假民調就直接做就好，不需要再去委託人家，委託人家就是要了解真實狀況，這部分都有相關民調報告也有結案報告，不需要做假。