《櫃買市場》中華資安20日上興櫃 16:182024/08/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃檯買賣中心表示，8月19日到8月23日將有中華資安(7765)上興櫃掛牌。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由元大證券、中國信託證券推薦的中華資安將於8月20日上興櫃掛牌。 《國際產業》BoE降息 英國房產買家重返市場 《興櫃股》成信實業明起競拍 擬9月9日掛牌 《櫃買市場》「2024台灣企業日」海外法說 下周7家接力登場 #中華資安 #20日 #8月 #興櫃掛牌 #櫃買市場 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》台股回升領頭羊 首選績優強勢族群 16:082024/08/16 財經 《塑膠股》華夏總座：石化業今年非常辛苦 若印度BIS新制上路添利 17:282024/08/16 財經 《櫃買市場》天揚8月19日起恢復普通交割 08:182024/08/16 財經 《航運股》台日新航線 台灣虎航開賣高雄-岡山 10:282024/08/19 財經 《國際經濟》數據理想 高盛調降美國衰退機率 14:182024/08/19 財經 《半導體》台亞旗下星亞 拚8月底重新掛牌、明年賺半股本 10:582024/08/16 財經 《盤中解析》重登22450點！季線套牢壓力重 大回升行情有難度 11:482024/08/19 財經 《證交所》8月19日起廷鑫、昶虹併案停止買賣、隆銘綠能取消分盤交易 08:082024/08/16 財經 《金融》全球央行會議靜待鮑爾演說 債市投資「333」策略 09:572024/08/18 財經 《期貨》8月台指期開盤上漲35點 金電齊揚 08:582024/08/19 財經 首曝光？國軍近日將射「長程反制武器」 雄二E、劍翔可望亮相 11:562024/08/18 政治 《證交所》外資上周結束連5賣 加碼晶圓雙雄、金控股 16:382024/08/19 財經 越共中央總書記、國家主席蘇林抵廣州 開啓訪華行程 11:222024/08/18 兩岸 南台灣航點再＋1 台灣虎航10月開航「高雄-岡山」 10:112024/08/19 財經 新店福民公園大翻新 超萌海龜溜滑梯20日啟用 15:042024/08/19 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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