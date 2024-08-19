臉書粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘去年遭網友恐嚇，但卻被檢警查出為國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，檢方依《偽造私文書》、《恐嚇危害安全》等罪嫌起訴。林裕紘及許哲賓19日出庭應訊，律師稱檢方在訊問林裕紘妻子時有誘導式問話嫌疑，因林妻並無對恐嚇簡訊感到害怕，主張不構成刑法恐嚇危安罪要件。

林裕紘與許哲賓於去年9月21日以臉書「何可恩」帳號私訊恐嚇訊息給「Lin bay好油」粉絲專頁，林裕紘22日自爆遭到恐嚇，爾後林裕紘向警方提告後，檢警展開調查，孰料竟是林裕紘與許哲賓自導自演偽裝遭到恐嚇，檢方依《偽造私文書》、《恐嚇危害安全》等罪嫌起訴。

桃園地院19日開準備庭，針對《恐嚇危害安全》罪嫌，林裕紘及許哲賓的律師認為，檢方訊問林妻時不斷重複問題、中途插話，且為讓林妻把話說完，疑似以誘導式問話訊問，當庭要求勘驗偵訊畫面，畫面中可看出林妻表示「一點點擔心」、「會擔心，但要講到害怕好像⋯」等言詞，顯見林妻並無對此恐嚇訊息感到心生畏懼。

對此法官認為，檢察官詢問林妻為一問一答、語氣溫和，且林妻在訊問過程中有看筆錄確認內容，符合自己自由意識回答，並無誘導式訊問。

律師也稱，過程中並非法官所稱的「一問一答」，也可從畫面中看見林妻未感到害怕等情緒反應，而是檢方詢問「是否感到擔心、害怕」，林妻才說「一點點擔心」。律師又指，林妻於去年9月已向桃園市刑警大隊表示不需報警，因此主張不符合刑法恐嚇危安罪要件。