翻攝爆料公社

台北市信義區松山路上的店家在準備開門做生意時，赫然發現門口地上居然有一坨「便便」原本以為是流浪狗，沒想到女子調閱監視器後，居然看到了讓他傻眼，並罵出髒話的結局，氣到把監視器發在網路上，引起網友們的討論。

根據網友在網路《爆料公社》PO出的監視器畫面，這應該是間服裝店的門口，突然一名壯碩的女子，站在店門口，然後四處查看發現沒人後，直接脫褲子蹲下，沒有幾秒，女子就直接站起來穿上褲子，然後提著東西就離開，然後在地上舊留下了一大坨「紀念品」，這誇張的行徑，讓調閱監視器的女子直接罵出了經典的三字經。

這段噁心的畫面在網路上流傳，而網友看到後紛紛留言表示：「連衛生紙都省了」、「居然沒擦屁股」、「真有這樣急？」、「這實在太誇張了」、「這影片有味道！」。

有眼尖的網友根據旁邊的招牌，認出這是在台北市信義區松山路的向弄內，沒想到在大台北人潮眾多的地方，居然也可以這樣，附近都有店家可以借廁所，這實在相當沒有公德心。