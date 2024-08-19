台北市松山區健康服務中心與台北市區監理所攜手推出全國首家「高齡友善監理所」，透過標準化模式營造安心服務環境，並參考日本職業安全章程，積極推動高齡友善服務。台北市區監理所所長江澍人表示，監理所推出高齡駕駛人換照專櫃及溫馨檢測區，並提供認知功能異常者轉介就醫的一條龍服務。

台北市區監理所與台北市松山區健康服務中心，19日正式簽署「營造高齡友善場域宣言」，從管理、教育、服務及環境4大面向著手，全面檢視並改善高齡友善設施，包括將出入口指標、引導指標圖及字體加大，加強第一線服務員工及駕駛員高齡友善教育訓練，及設置高齡駕駛人換照服務櫃台及溫馨換照認知功能檢測區，讓長者獲得尊重及免於不公平對待的服務。

台北市衛生局指出，隨著台北市65歲以上人口比例於2023年底達到22.40％，平均壽命高達83.75歲，提升高齡者的健康生活品質與安全已成為當前的重要課題。然而，根據衛生福利部的統計，2023年事故傷害是國人10大死因之一，其中運輸事故占43.4％，65歲以上長者的死亡率更是高居榜首，因此，保障高齡者的出行安全已成為不容忽視的課題。

此外，台北市區監理所每月定期於松山院外門診部提供高齡換照體檢及認知功能檢測一條龍服務，深受長者好評，76歲的陳阿姨表示，監理所的貼心服務，不僅在換照前一天電話提醒注意事項，當日更能快速完成所有檢查及領取新駕照，省去奔波的煩惱，倍感溫馨。

台北市衛生局長黃建華呼籲更多社會組織加入高齡友善場域的行列，提供適合長者的設施與服務，讓高齡者在生活中感受到應有的尊重與支持，進而提升生活滿意度與幸福感。