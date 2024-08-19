周一泛歐Stoxx 600指數早盤暫跌0.01%，持平在511.38點附近。指數在上周五錄得自5月6日以來最好的單周表現。
國防股領跌，萊茵金屬跌近5%，其它例如BAE系統、瑞典的Saab、達利斯(Thales)、李奧納多(Leonardo)、達梭航太(Dassault Aviation)都跌在1.4%至4.3%之間。此前新聞報導稱，由於預算限制，德國將限制對烏克蘭的軍事援助。
本周將陸續公布法國、德國、英國和歐元區的採購經理人指數(PMI)資料，美國PMI資料和首次請領失業救濟人數也將揭露。
本周主要焦點是全球央行將在美國的傑克森霍爾(Jackson Hole)開會，預計鮑爾將在周五演講，可能會為聯準會的貨幣政策路徑提供一些線索。
在其它股票表現方面，法國電力電纜供應商Nexans下跌3.8%，此前高盛將該公司股票評級從「買入」下調至「中性」。
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