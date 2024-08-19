泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）統計，4到6月的GDP年增2.3%，高於預估值2.1%。同時，泰國首季的經濟成長也上修至1.6%。NESDC表示，這個東南亞第2大經濟體之所以成長，是由政府與民間消費，以及產品和服務出口皆有改善。但是，政府和民間投資卻出現減少狀況。

若以單季來看，第2季GDP經季節性調整後，只比第1季增加0.8%，低於第1季上修的成長1.2%。國際調研單位凱投宏觀（Capital Economics）認為，旅遊業成長空間被壓縮，加上財政的不確定性增加，預估未來幾季的經濟成長可能會趨緩。

泰國央行在6月份，已連4次把主要利率維持在10年高點2.5%不變，預估在8月21日例會時，再次會把利率維持不變。NESDC預測今年GDP將落在2.3%至2.8%之間，先前預估在2%至3%之間。去年，泰國經濟成長率為1.9%。

泰國的經濟成長落後於其它東南亞國家，使因為家庭欠債太多以及借錢成本太高所致。另外，還有自己最大貿易夥伴中國大陸的經濟成長腳步放慢，導致泰國出口低迷。不過，NESDC維持預估泰國今年出口成長率在2%。

上周，泰國憲法法院一紙命令，罷免了因內閣任命違反憲法的前總理賽塔，前總理戴克辛女兒貝東塔出線，成為家族內第3位總理。不過，這位政治生手還沒有組閣，故許多政策都不明。

之前，從未擔任過公職的貝東塔有很多挑戰，所屬的為泰黨（Pheu Thai Party）支持率正在減少，因為尚未兌現選舉時所開出的支票，就是發放5000億泰銖，約145億美元給民眾的數位錢包（digital wallet）現金大撒幣計畫。NESDC指出，泰國政府需要推出景氣刺激政策，藉由消費拉動經濟成長，也有利於解決民生問題。

根據官方統計，從2024年初至8月11日，共有2,180萬名外國遊客到泰國，年增率為33%。預估今年外國觀光客數量可達3,650萬人次。2019年疫前時，外國遊客人數赴泰曾創下歷史新高，逼近4,000萬人次。