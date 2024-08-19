中鋼子公司中鋼運通與企業工會，勞資雙方爭議不歇，近期工會還發起罷工。有工會員工爆料，中運工會屢次抨擊資方，是因為理事長王慶宏的父親曾介入中運公司船隻補給項目，金額高達數千萬元，之後遭公司糾舉後才撤走，因此懷恨在心，但王慶宏對此堅決否認。

中鋼運通工會12日前往經濟部抗議，指控中運打壓台籍船員、損害船員權益。對此，中運澄清反駁指出，歷來台籍船員比例均高達80％以上，高居國內航商之首，未來將維持國內同等規模船公司台籍船員比例第一高的承諾。

根據中運工會官網顯示，工會將於8月16日起至30日進行罷工投票，並於9月2日開票，而此次罷工訴求為，保障本國籍船員工作權，現有外籍船員（含中國大陸籍)定期契約到期後，優先聘用具同等條件之台灣籍船員。海勤人員比照辦公室職員領取「員工酬勞」。

不過，外界也好奇為何多年來中運工會屢次對著資方抨擊？據工會不同派系人員指出，2017年至2019年中運工會理事長王慶宏的父親確實有承攬該公司船隻補給項目，金額高達數千萬元，之後被舉發才撤走，恐因此事成為導火線，但王慶宏受訪時則低調堅決否認。

中運公司日前聲明指出，船員市場取決於國際供需，由於少子化、人力成本較高等因素，目前國內其他航商台籍船員比例平均僅佔總船員15％，但歷來台籍船員比例均高達80％以上，高居國內航商之首。

中運公司聲明提到，近年汰舊換新8艘船舶，在新舊船舶併存時，台籍船員人數較多，隨舊船逐漸汰除，台籍船員相應減少約140人（外籍船員也同步降減），並非如同中運工會將近期航運契約結束之台籍船員人數一併納入計算，因而宣稱有300人離職，不僅不符航運慣例，也容易造成外界錯誤解讀

中運說，不再對已無雇傭關係之船員繼續辦理勞健保，除係法令明文規定，亦為其他航商一致之作法。惟為體恤下船船員，中運公司勞資雙方遂於今年7月10日進行協商，針對下船船員退休金、福利金保障及加發再上船獎金均已協議並簽有紀錄，未料中運工會竟片面否定協商共識，改採抗爭手段。

對此，中運公司已對外表示深表遺憾。這段期間，中運工會亦曾向法院聲請中運公司不得退保之定暫時狀態，惟法院已於8月7日駁回，足見中運工會訴求亦未盡正當與合理。