政府推動離岸風電產業，台電多花9000億元購買離岸風電，原預期建立本土產業鏈創造1.2兆元產值，但審計部決算資料顯示，10座風場在112年底「風電國產化」目標中，僅一座風場100％達標，其餘9座皆未達標。國民黨立委廖偉翔認為，離岸風電淪為天大笑話，納稅人的錢打水漂，要求政府立即重新檢視風電國產化的標準，勿開空頭支票。

廖偉翔表示，9000億元打水漂，1.2兆的產值成為空話，這就是政府所謂的綠能政策，審計部報告揭露驚人真相，離岸風電淪為天大笑話，10個風場中，僅1個達標，其餘9個全部跳票，這哪裡是在推動能源轉型，根本是在亂花納稅人的錢。

廖偉翔指出，政府承諾要創造2萬個工作機會，結果只見到一家水下基礎公司受益，質疑花2兆元買電，到底是在發展產業，還是單純圖利財團，為了幫人民看緊荷包，要求政府立即重新檢視風電國產化的標準，而不是亂畫大餅，讓納稅人的錢打水漂，要求實事求是的政策，不要無法兌現的空頭支票。