外遇照瘋傳！交長李孟諺遭爆出軌10年急請辭 鄉民大暴動：血流成河 @ChinaTimes

交通部長前部長李孟諺遭爆料出軌10年，升官後對癡情小三始亂終棄，今（19）日下午李孟諺發聲明道歉並請辭。其實上午李孟諺與部內官員一同至墾丁視察氣象站，婚外情曝光後李隨即更改行程，順利閃避隨行媒體。

網友今（19）日上午在PTT發文爆料，指控李孟諺婚外情長達10年，女子早在李孟諺執掌台南水利局時就已經在一起，女子10年來不圖名份、錢財等，甚至為李孟諺獨身，李孟諺也經常帶著女子出席公開場合，沒想到李孟諺榮升後開始冷落對方，女子找共同朋友訴苦，還希望能全力挽回李孟諺。

李孟諺今日上午以交通部長身分，考察中央氣象署「墾丁氣象雷達站」，道安及路政司黃運貴司長、公路局陳文瑞局長及氣象署馮欽賜副署長陪同，並在雷達站與眾人合影，原訂行程中午搭從高雄左營回台北，但途中爆出婚外情醜聞後，馬上更改行程到台南站搭乘高鐵，順利避開隨行媒體，不久後就發布聲明請辭。

交通部長李孟諺（中）上午考察中央氣象署墾丁氣象雷達站，在迷彩綠外觀的雷達站前合影。（氣象署提供）

行政院稍早也對李孟諺請辭做出回應，行政院發言人陳世凱表示，尊重李部長個人意願，並肯定其勇於面對之態度，卓院長准予辭職。