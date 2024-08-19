夏限定餐點，名廚坐鎮，台北美福大飯店旗下晴山日本料理主廚湯本誠「夏日POWER」概念透過美食為體力加分；寒居酒店「BeGood」餐廳即日起推出「夏日香韻」14款單點新菜，餐廳顧問林明健主廚以環地中海國家的多款經典醬汁打造夏季料理。

台北美福大飯店晴山日本料理主廚湯本誠嚴選海味食材，打造夏限定菜單。（台北美福大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

台北美福大飯店的晴山日本料理，來自日本的湯本誠料理長推出適合夏日品嚐的海陸豐味，料理除了講求清爽引食慾，並強調「夏日POWER」概念透過美食為體力加分，鮮味食材選用象徵活力的海鰻、鮑魚、伊勢龍蝦與紅喉魚等海味，搭配來自日本佐賀的脂香和牛，即日起至31日限時嚐鮮。

寒居酒店BeGood「夏日香韻」新菜形象照。（寒居酒店提供／吳娮翎台北傳真）

寒居酒店BeGood餐廳顧問「Chef Kin」林明健形象照。（寒居酒店提供／吳娮翎台北傳真）

寒居酒店「BeGood」餐廳「夏日香韻」14款單點新菜，餐廳顧問林明健主廚以多間世界知名餐廳豐富閱歷和無國界料理的特質，尋覓環地中海國家的多款經典醬汁，設計出最符合「BeGood風味」的酸爽香韻夏季料理，嚴選哈里薩醬、核桃醬、莫霍醬等異國醬料搭配海鮮、蔬食和肉類，具有獨特口感，單點新菜320元起至2880元。