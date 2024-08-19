台灣羽球男雙黃金組合「麟洋配」李洋與王齊麟，日前在巴黎奧運奪下羽球男雙金牌，近日光榮返台，與熱愛羽球的演藝圈好友謝承均、六月、田家達等人聚會慶功。謝承均當眾親吻王齊麟女友陳詩媛臉頰合照曝光，掀起討論。昨（18日）謝承均再度曬出與李洋女友Susan勾肩照，引發大批網友羨慕。

謝承均與王齊麟聚會後，昨晚再度更新臉書，記錄下與眾好友們相聚暢談的開心時光，照片中可見李洋帶著女友Susan一同現身聚會。李洋身穿休閒灰色T恤，Susan則是一身粉色背心搭配簡約黑褲穿搭，一頭中長黑髮，相當有氣質。

謝承均曝光與眾好友聚會合照。（圖/ 翻攝自謝承均臉書）

謝承均親暱摟肩，曬出與李洋、Susan情侶同框合影。發文寫下：「太棒、太開心的夜晚了！沒有雜質，純粹的相聚！再次恭喜、也祝褔生日快樂」。貼文曝光後，引發許多粉絲留言大讚：「喜歡那句沒有雜質、純粹的相聚，因為這樣的小聚是很輕鬆愜意的」、「好棒的聚會 一群好友們」、「開心最重要，生日快樂」、「大家感情真好好有愛」。

謝承均先前曬出與王齊麟及其女友陳詩媛合照後，曾在受訪時分享，因為王齊麟的經紀人也是他們共同好友，平常就很常見面了。不過他解釋，「麟洋配」二度拿下金牌後實在太紅了，自己怕被網友說蹭金牌熱度，所以社群上沒有多寫，「所以我跟齊麟的單獨合照還刻意放後面，把合照放前面，而且還故意只親他女友詩媛不親他，免得被講話」。

謝承均先前為好友王齊麟慶功，故意作勢親他女友陳詩媛。（圖/ 翻攝自謝承均臉書）

謝承均表示，跟李洋、王齊麟都真的認識很久了，「從他們第一面奧運金牌還沒入手就認識了」，平常也經常約聚會，只是單純很想開心慶祝，但也有所顧忌、不敢特別多講什麼。