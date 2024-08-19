影一前二年經營團隊改組後，由執行長李鐘培帶領下，持續推出新作品並取得亮眼成績，多部作品擠身國片票房前十名排行榜，包括九把刀導演的《請問，還有哪裡需要加強》以及由美國索尼影業（Sony Pictures）共同投資之《鬼才之道》等。之後影一加入《角頭》IP系列故事的發展團隊，並與堅強的股東陣容聯手，今年與曼尼娛樂及巧克麗娛樂成功推出「角頭宇宙」，包括7月在台北流行音樂中心舉辦的《角頭GATAO唱演會》，有別於傳統演唱會模式，以全新形式將《角頭》系列電影原班人馬搬上舞台，結合歷年電影畫面、現場音樂演出及現場人物表演，掀起《角頭》影迷的熱烈討論與共鳴。

電影新片《角頭-大橋頭》於8月16日正式上映後，吸引大批影迷湧入戲院，為低迷的電影市場注入一劑強心針。部分戲院甚至臨時加開午夜場以應對爆滿的觀影排隊人潮。該片首三日票房約5500萬元，創下近三年國片新高，票房後勢可望挑戰3億元。

《角頭》系列過去三部電影的票房從《角頭》0.8億元、《角頭2：王者再起》1.27億元、《角頭-浪流連》1.6億元，票房逐片成長，影迷群體不斷擴大，劇中角色人物及故事線更加豐富，已被譽為「台版復仇者聯盟」，後續將有無限的影視文創延伸發展空間。

隨著《角頭-大橋頭》熱賣，《角頭》影集也刻在積極與國際串流平台洽談中，預計將取得亮眼的銷售成績。預期今年影一憑藉《角頭》系列影視作品的成功發展，將迎來豐收的一年。