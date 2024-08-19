桃園新屋綠色隧道、台61橋下棄置垃圾嚴重，市府設監視器追查來源。（新屋區公所提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市新屋區綠色隧道每逢假日遊客多，民眾攜家帶眷遊憩，卻發現路邊常有大量棄置垃圾，甚至有工程廢棄物，不僅汙染環境更影響遊客造訪意願，周遭台61線橋下也有類似情形。相關局處日前會勘，警察局在深圳五路等4處增設監視器維護治安與交通考量，輔助監看過路偷倒垃圾可疑車輛；環保局則說，已於當地增設縮時攝影監看，如有違規者將予以開罰。

桃園市政府19日在新屋區舉辦市長訪視基層座談會，深圳里長李子維指出，當地台61線橋下時常遭偷倒大量廢棄物，幾乎是每年發生，尤其到了晚間天色昏暗，機車行經若不留意可能撞上安全堪慮，而永安綠色隧道也是常見有民眾隨意亂倒大量垃圾，甚至還有工程廢棄物，狀況相當嚴重。

環保局回應，已分別於去年11月22日及今年1月24日在台61沿線橋墩設置縮時攝影2台，今年7月11日於觀海一路設置1台。針對不肖業者亂丟垃圾廢棄物，將與里長加強聯繫清理和緝查，也針對廢棄物進行破袋檢查追查來源

楊梅警分局表示，有關監視器部分 今年在深圳五路、深圳八路、深圳十路及台61線口預計增設監視器輔助治安，有關偷倒廢棄物，相關載運車輛如有經過路口，可藉由監視器輔助監看。另外今年在新屋區東湖路三段201巷與台61線路口處，已有租賃式的科技執法完成，在今年6月已經上線使用，可以輔助監看偷倒廢棄物行為。

市長張善政表示，偷倒垃圾行為不可取，隨時發現透過里長通報或是民眾檢舉，環保局在第一時間接獲通知就要派員至現場清理，而裝設監視器希望揪出傾倒廢棄物者，不管是民眾或是公司絕不寬貸，一定是重罰。另外，在清運垃圾中如果可以發現相關行為者的線索，也要去追查來源，最嚴重是偷倒營建廢棄物更可惡，一定要揪出傾倒業者開罰，裝設監視器後也希望有嚇阻作用，因為警察局裝設監視器是維護治安與交通使用，必要的話環保局可以再增設，所需經費市府將給予支持。