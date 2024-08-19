中菲海警船19日在仙賓暗沙（Sabina Shoal，大陸稱仙賓礁）海域爆發艦艇衝撞事故。針對中方指控，菲國船隻故意衝撞中國海警船隻，菲律賓提出異議，並指責，中方海警船「非法和具有攻擊性的行為」造成菲方船隻結構性損害。

中國外交部發言人毛寧19日在記者會上指出，菲律賓兩艘海警船未經中國政府允許擅自闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，而且不顧中國海警船的勸阻和警告，以危險方式故意衝撞現場執法的中國海警船，造成雙方船隻發生碰撞的責任完全在菲方。中國海警依據國內法和國際法對菲方船隻採取必要處置措施，現場操作專業、克制、規範。

毛寧強調，我想強調的是，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，是中國的固有領土，也是無人島礁。菲方派海警船侵闖仙賓礁海域，企圖向在仙賓礁潟湖滯留的菲律賓海警船實施補給，謀求實現長期存在。

毛寧批評，菲方此舉嚴重侵犯中國主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》的規定，嚴重危害南海和平穩定。中方對此堅決反對，將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

從19日從淩晨3時到7時許，中國海警4度發聲，指責菲律賓4410、4411號海警船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，故意衝撞中方正常維權執法的艦艇，甚至還試圖衝闖仁愛礁海域。中方更在7點多時，發布雙方海警艦艇衝突影片。