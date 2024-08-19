台北許姓女子與盧姓男友4年前一同到屏東墾丁南灣跳石遊憩平台潛水，許女不幸溺斃，許女父母對潛水公司及教練求償792餘萬元。高等法院高雄分院審理後認為，許女陪男友南下潛水，她自行下水，潛水公司無償提供的設備並無瑕疵，她與潛水教練並無潛伴關係，且依據驗屍結果，許女疑似有甲狀腺亢進狀況，下水後反應不及而溺水，判潛水教練及公司免賠，全案仍可上訴。

2020年11月間，29歲許姓女子與跟盧姓男友南下墾丁南灣跳石遊憩平台潛水，許女有2級潛水執照，當天是陪男友在半夜2點從台北出發南下墾丁潛水，男友向潛水公司雇用賴姓潛水教練陪同，並使用潛水公司提供的裝備，由賴姓教練陪同下水，盧男卻因身體不適先回水面平台休息，許女穿上潛水公司無償提供的裝備自行下水，卻不幸發生溺水，被救起後送醫不治。

許女的父母事後對潛水公司及賴姓教練究責求償，指控賴姓教練未善盡潛伴責任及現場安全監督指揮之責，導致許女下水後身體不適而溺水，向潛水公司阮姓負責人、賴姓教練請求喪葬費、求扶養費、精神慰撫金等賠償共792萬6千餘元。

賴姓潛水教練辯稱，公司提供的潛水設備並無瑕疵，許女當天與他是一前一後潛入海中，在互不影響踢動蛙鞋情形下，許女緊跟在他後面，且每15秒就會回頭確認，盡可能保持緊密距離，2人並非潛伴，他沒違反照顧義務，直到潛水15分鐘後，他在水下9米處，發現許女在上方浮沈，靠近查看發現疑似溺水，即上浮協助救人，在漁船上跟其他船員共同對許女進行急救，自認無過失。

賴男教練並主張，許女有2級進階潛水員執照，具相當潛水經驗，自願在開放水域潛水，她應了解有一定風險，不能因許女溺斃，就認定他違反保護義務，向法院駁回請求。

另依據檢方驗屍報告，許女有甲狀腺亢進疾病，且依據死者潛水手錶有三次快速上浮顯示，經法醫解剖結果，發現許女遺體有抗組織胺藥物反應，疑因身體因素，反應不及而溺水。

一審判許女父母敗訴，他們不服提起上訴，高雄高分院審理後認為，本案另不能排除許女當天凌晨從台北出發乘車墾丁，經長途旅程後未作充分休息，就急於潛水，因身體疲勞導致溺水造成嗆水、吃水，引發肺水腫、窒息的可能性，堪認事故應屬偶發，難認許女死因與潛水公司、賴姓教練有相當因果關係，駁回上訴免賠，全案仍可上訴。