永續發展成為新趨勢，無論企業的規模大小，皆嘗試為世界盡一份力，不過隨之而來的「企業漂綠」，也成為ESG發展路上的絆腳石。根據環境資源管理（ERM）的報告指出，在歐盟中與產品或服務相關的環境聲明，有高達53%有含糊不清、欺騙或缺乏支撐證據的問題，而美國更有高達68%的企業總裁承認他們有「漂綠」行為。

隨著ESG概念興起，且融合各項投資決策後，最關鍵的一點是必須確保ESG能夠真實反映環境狀況，因此企業提供完整、真實的情況，才能使投資者做出最佳的投資決策，所以「企業漂綠」的行為是不該被容許的。

因此不少ESG評級機構與政府已經採取監管措施，例如福斯汽車「柴油門」事件，就因違反《加拿大環境保護法》遭判賠約台幣46億的鉅額罰款，這也是近年來加拿大政府開出史上最高額的一筆環保罰款，福斯汽車因為此次弊案，在全球也累計損失約333億美元，可見高額罰款對於企業依舊有震懾力。因此對於企業漂綠，世界經濟論壇建議採取5項策略，以確保各企業對於環境承諾的真實性。

1.提供淨零目標

目前多數國家政府及企業的理想狀態，是在2030年達成減少一半的碳排量，因此聯合國建議將目標規劃更趨完善，納入2025、2030及2035年的目標。

2.制定過度計劃

結果雖重要，但過程同樣不可馬虎。制定過度計劃並且保持資訊透明，會使淨零的可信度大幅增長，並且隨著目標的實現與否，進行滾動式調整，能更有效地跟上淨零腳步。

3.保持高透明度，並實行問責制

由於是企業的自產報告，因此有關目標、承諾與計劃的露出，需保持高透明度，否則一般投資者難以了解箇中道理，另外問責制也能有效幫助企業確切執行減碳作為。

4.投入再生能源

在過度計劃當中，再生能源的發展是必不可少的，因此在計劃中需清楚註明再生能源的增量使用，並同時停止使用新的化石燃料，才是真正投入淨零碳排的行動。

5.謹慎使用碳信用

碳信用是指個人或國家透過資助，應減少碳排放的計畫或項目，來補償其產生的碳排放。目前碳信用的執行狀況還有待觀察，因此聯合國建議企業應該將碳信用，作為最後無法可解的手段，直到碳信用的監管方式有所變更。