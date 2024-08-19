行政院公共工程委員會副主委李怡德率相關部會官員，在副縣長劉培東與縣府建設處等單位陪同下，上午先到梅山鄉縣道166線76.5K處現勘並聽取簡報。（呂妍庭攝）

嘉義縣在凱米颱風時受災嚴重，因道路、水利設施及部分學校受災嚴重，縣府災害準備金已用罄，經縣府相關局處初步滙整，預估將提報到中央爭取災損復建補助金額已超過25億元，且數字可能再增加。

今（19日）藉行政院公共工程委員會到嘉縣會勘、了解災損情形，縣府相關局處正式提出需求，同時也提到許多道路才剛搶通或仍處於中斷情況，反映提報時間太短，行政院公共工程委員會副主委李怡德則承諾會全力協助各縣市政府災後復建。

今李怡德率相關部會官員，在副縣長劉培東與縣府建設處等單位陪同下，上午先到梅山鄉縣道166線76.5K處現勘並聽取簡報，下午安排各局處進行簡報，會中提到受災最嚴重鄉鎮為梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及阿里山鄉，經縣府統計至8月15日，預估提報金額已逾25.05億元。

縣府指出，嘉縣轄內山區占地廣闊，凱米颱風肆虐造成多地坍方，為嚴重災損區域，截止目前仍有部分區域無法進行災後復建勘查，包括建設處、水利處都提到，因山區尚有道路未搶通或未清，加上人力有限，即使鄉鎮公所有開口廠商，同樣有人力限制，導致踏勘困難，雖會搶時間在期限提報，未來仍有延後提報工程的需求。

李怡德表示，工程會7月26日成立凱米颱風專案，為講求時效，提醒地方政府透過開口契約搶險及視情況啟動緊急採購，並針對災後公共設施復建經費不足部分報行政院協助，並調，針對復建經費，工程會及各部會採「即報即審」原則，加速審議進度，也會邀集相關單位給予地方政府最大協助，針對具時效性工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。

目前縣府預計9月2日前進行第一次提報，並於當月完成所有工程提報作業，至於相關局處反映勘查時間不足問題，公共工程委員會指法規規定如此，但可以在期限過後1個再度函文提出申請，只要詳實敘明理由，同時也強調，希望縣府等單位在規畫災修工程前，應先溯源找出災害發生原因，以避免重複致災，另相關工程應找水利等相關一同會勘、研議，讓工程更符合現況。