蔡政府推離岸風電國產化，喊出帶動1.2兆元產值，但風場零件未達標，審計部批評，經濟部產發署態度過於消極。國民黨立委李彥秀強調，民進黨過度急躁的能源與風電政策，又因為意識形態拒絕「以核養綠」，給予投資的外商不採用本土供應鏈的藉口，最後就是風電國產化跳票。

李彥秀表示，民進黨過去八年錯誤與僵化的能源政策，讓台灣付出了慘痛的代價，一個只敢保證五年內不缺電的政府，北部現在已經缺電200億度試問，有哪一家高科技跨國企業，敢來台灣做長期投資？

李彥秀指出，蔡英文政府，推動離岸風電產業，台電多花9000億元購買離岸風電，原期待建立本土產業鏈，創造1.2兆元產值，結果八年過去，又是亂畫大餅、開芭樂票，本土化的風電產業根本淪為口號。

李彥秀表示，風場本土化需要時間，民進黨一方面為了彌補「廢核」缺口，急於快速的讓風電供電上線，一方面又希望建立風電國內供應鏈，又要排除對岸的已經成熟的風電供應鏈結構，最後就是多頭落空，損失的還是2300萬人民的利益，以及可能錯失台灣科技產業發展轉捩點的慘痛代價。

李彥秀強調，民進黨過度急躁的能源與風電政策，又因為意識形態拒絕「以核養綠」的穩健能源轉型，給予投資的外商許多不採用本土供應鏈的藉口，最後的結果當然就是風電國產化跳票，沒有穩健的綠能政策，最後就是全民買單。