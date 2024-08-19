捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，歷經6年的辛勤努力，主線高架橋梁於今年4月合龍，桃園區地下段的傳統圓隧道於今年8月已全數貫通，預計2026年自中正路藝文展演中心G11站至機場捷運坑口站G32站的路段可通車，共7站，也是桃園捷運建設重大突破。

桃園市捷工局表示，為不影響路面交通，捷運綠線從桃園車站以北，於桃園區中正路採地下化設計，設置6座地下車站，並於中正北路橋處銜接蘆竹高架路段。捷運綠線G10車站位於大興西路與中正路口，為傳統圓隧道及中圓隧道交界點，也是藝文特區交通最繁忙的區段，G10站至蘆竹高架段的路線，共計6條隧道，總長約4.6公里，歷時966天，透過潛盾機完成隧道鑽掘工作。

捷工局說明，因桃園地層卵礫石顆粒大、硬度高，施工團隊透過升級潛盾機切刃盤的規格，包含加入滾輪刀設計、加大加厚切刃齒，並利用即時監控的電通感知設備、潛盾機內更換備品模式等方式，增加施工效率及安全性，平均每日可鑽掘約8至10公尺，最高紀錄達14公尺，期間除克服堅硬卵礫石，也成功穿越距離僅7公尺的國道高速公路橋墩下方，並克服鑽掘期間曾大量出水等難題。

捷工局長劉慶豐表示，為達成2026年第一階段通車目標，加速工程進度成為捷運局近年重要的工作，因地下路段開工時間比高架路段晚一年，縮短工期是關鍵，捷運局從各面向進行檢討，包含調整施工順序、隧道附屬工程調整及工班日夜不間斷施工等多面向著手，目標是縮短地下工程約3個月的工期，提前於今年11月開始進行軌道鋪設及機電工作，而隧道貫通只是第一步驟，後續將交棒進行軌道鋪設、機電系統作業。

捷工局說，捷運綠線僅是桃園捷運路網的第一步，後續包括棕線及綠延中壢等工程也將陸續推動，此次隧道貫通經驗，讓捷工局對克服桃園地層更了解，也可將成功經驗回饋於後續其他路段施工，降低工程阻礙。