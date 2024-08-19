總統大選政治獻金爆假帳風波 民眾黨查帳進度記者會｜2024.08.19

面對政治獻金風波持續延燒，由時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊今（19日）下午3點舉行首場查帳記者會，親上火線說明誤登、漏登的項目。民眾黨前黨工吳靜怡接受媒體聯訪時指出，黃珊珊和陳智菡只是在回應網紅四叉貓，但把草的信心都吃掉了。

黃珊珊在記者會上首先針對誤登一事進行說明，第一個是爭議較大的96萬多元的便當費，實際是一筆960元、一筆是110元，當時會計師誤登為96萬110元，誤登造成總金額的短差。

對於胖卡宣傳車爭議，黃珊珊提到，根據監察院105年函釋規定，競選政治獻金得支用於租賃宣傳車，不包括購買宣傳車，也就是可以租車、不能買車，規定就是如此。

民眾黨前黨工吳靜怡19日下午接受媒體聯訪時指出，黃珊珊和陳智菡只是在回應網紅四叉貓，但把草的信心都吃掉了。首先在解釋便當費，雖然承認是兩張發票登載錯誤，但問題來了，請問一下，省下的90幾萬的金額誤差去哪裡了？錢去哪裡了？這才是最重要的事。

第二，吳靜怡質疑，很多人認為，租兩台宣傳車的價金，和市場金額不符合，而黃珊珊只解釋政治獻金法租車是合法的。但民眾只想要問，為什麼「木可」可以用這樣的金額去租車？所以完全沒有解釋。

另外，吳靜怡說，有關於辦活動的經費400多萬，台南的黨工說是無償幫忙，請問價錢為何這麼高？她們卻拿賴清德1700萬辦10場會來說。可是1700除以10也就100多，所以黃珊珊和陳智菡的說法讓人起疑竇。

吳靜怡質疑，到底誰在說謊，到底有什麼事實不能公開讓大家知道？蠻奇怪的！

關於胖卡宣傳車爭議，四叉貓日前指出，木可公關購買兩輛車，分別是「美好號」市值約50萬元以內，「相信號」市值約20萬元以內。木可公關再把這兩輛車租給柯文哲競辦，半年收費200萬元。四叉貓質疑，為什麼民眾黨不直接花錢買下兩輛車，而是用租車的方式讓木可公關賺200萬元？