一名女網友近日在社交媒體上分享了一段令人錯愕的經歷，因一時玩笑動作「千年殺」，竟導致男友的痔瘡破裂，兩人的感情因此瀕臨崩潰，甚至有分手的危機。

據了解，這名女網友為了逗男友開心，突發奇想使用了「千年殺」這一惡搞手法，未料此舉不僅未達逗趣效果，反而意外戳破男友的痔瘡，讓男友痛苦不已。事發後，男友臉色蒼白地苦笑：「託你的福，我還沒死。」雖然女方立即表示歉意，強調自己完全不知男友有痔瘡，但男友的怒氣已難以平息，憤而指責：「你開玩笑能不能有點分寸？」

女方見狀，試圖挽回局面，提議陪同前往醫院，但男友冷冷回應：「你先走吧。」這段對話更使得雙方關係陷入僵局。

這起事件在網路上迅速引發熱議，不少網友認為，分手的導火線不僅僅是這次「千年殺」的失誤，更是女方在處理此事時，顯露出的缺乏分寸與對男友的尊重。有網友直言：「不管對方有沒有痔瘡，這種動作本來就很失禮。」也有人表示：「這種行為換成是我，肯定也會生氣。」事件發展尚待觀察，但雙方能否挽回感情已成為焦點。