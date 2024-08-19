東森購物總經理彭鴻(王武)表示，2020年東森購物開始進行綠色物流革命，與物流、包材業者、產品供應商攜手合作，從源頭減量包材使用，首先全面不使用PVC材質包材，紙箱再生原料提高到90%，印刷面積從60％降至20％，經過一連串的變革，紙箱、封箱膠帶的使用率降低11％，填充物的緩衝材的總量年使用率約減少了23％，展現東森購物綠色革命的成果。

東森購物表示，本次攜手統一超商，由遍及全台據點最多的7-ELEVEN門市，擴大觸及民眾生活場域，落實網購包裝減量與循環使用，實踐ESG綠色循環經濟。希望透過擴大回收網絡，提升消費者的參與度，讓每個人都能輕鬆地加入環保行列，共同為地球的未來努力。

東森購物表示，消費者在收到循環袋包裹後，欲歸還循環袋，可就近到全台7-ELEVEN任一門市進行回收，步驟如下：前往7-ELEVEN門市，使用ibon機台選擇交貨便，然後選擇交貨便，接著選擇「東森」循環袋退貨，輸入循環袋編號後列印寄件單，將寄件單貼在袋子上，最後交給櫃台店員即可完成，且無須支付費用。