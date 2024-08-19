國產署說明，第3批國有房地包租標的共4標40戶(台北市20戶、台中市11戶、高雄市6戶、台南市3戶)，台北市20戶年總租金底價318.6萬元、台中市年總租金底價21.4萬元、高雄市年總租金底價25.2萬元、台南市年總租金底價14.7萬元。

國產署表示，113年度第3批推出標的，台北市20戶，18戶坐落同一街廓，皆為20坪房型左右，位於公館商圈內，鄰近捷運公館站、國立台灣大學及三軍總醫院汀州院區，交通便利，就學、醫療等生活機能完善，另2戶鄰近捷運東門站及東門市場，居住環境佳；台中市11戶，坐落北屯區、烏日區及大里區等行政區，分別鄰近北屯國小、明道高中、烏日國中、國立中興大學、大里運動公園等，生活機能及區位條件皆良好；高雄市6戶，坐落路竹區、湖內區、前鎮區及鹽埕區，分別鄰近台鐵大湖站、東方設計大學、台1線、瑞祥高中、中正足球場、高雄女中等，公共設施完善且交通方便，可提供良好生活環境；台南市3戶，坐落新營區，鄰近台鐵新營站、新營國小、衛生福利部新營醫院，生活機能佳。上述標的共同特色為鄰近大眾運輸站、學校等交通便利且生活機能完善之區域，期待能續創佳績，全數標脫。

國產署進一步表示，自112年3月起辦理國有房地包租，截至113年6月，公告153戶，標脫111戶國有房地，標脫率7成3，執行績效良好。該署將持續篩選適當標的，預計113年度第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。