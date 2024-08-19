大學分發入學放榜，幾家歡樂幾家愁。有些人獲得滿意的結果，有些則是與喜愛的學校科系失之交臂。此時，父母需要關心孩子的身心狀態並給予協助，避免「青少年憂鬱症」趁虛而入。

根據兒童福利聯盟公布的「2023 年國高中生心理健康調查報告」顯示，高中生嚴重憂鬱比例竟高達22.9%。隨青春期到來，將面臨身心的轉變、升學壓力、同儕間的人際關係、生涯規劃、情感因素等，而這些都是青少年常見的煩惱。

青少年時期的叛逆期與憂鬱經常容易混淆，因此建議家長應更加留心觀察。青少年憂鬱症常見的症狀，包含持續性的情緒低落，甚至沒有理由的突然哭泣；失去活動力，對外界及原本擅長或熱愛的事物失去興趣；獨處時間變長，排斥與人接觸；經常性感到無助或認為失去人生自主掌控權，並伴隨著擔心、罪惡、恐懼、焦慮、易怒、無價值感、注意力無法集中等負面情緒的發生；經常出現不明原因的身體不適；飲食習慣改變，暴食或食慾變差、睡眠出現障礙、情緒起伏大等。

若上述症狀持續超過2週以上都未得到改善，家長就應偕同孩子就醫，尋求專業的評估。平時留意孩子情緒上的變化，耐心傾聽與陪伴，引導孩子說出感受，妥善溝通，共同釐清壓力來源，並透過藥物的輔助，搭配心理諮商的治療，協助孩子盡快走出憂鬱陰霾。