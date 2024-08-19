星期日晚間，以色列最大城特拉維夫(Tel Aviv)發生威力強大的揹包炸彈爆炸事件，造成至少2死。以色列安全部門在星期一證實，這起事件是巴勒斯坦人實施的恐怖襲擊，所幸爆炸地點相對空曠，所以傷害較低，是一起未遂事件。

耶路撒冷郵報 (The Jerusalem Post)報導，中央區指揮官佩雷斯·阿馬爾(Perez Ammar) 表示，事件發生在周日晚上8 點左右，在特拉維夫市區李海街(Lehi Street)一地點突然發生爆炸。

急救中心接到了數十個電話，通報稱，屍體碎片散落在各地，牆上有爆炸的痕跡。

警方和以色列國內安全局辛貝特(Shin Bet)進一步補充說，整個古什‧丹地區(Gush Dan)的警戒級別已經提高，並且正在該地區進行搜查。

🚨Failed terror attack in Tel Aviv.

Israel’s Shin Bet is investigating after an explosive laden backpack this man was wearing apparently detonated early.

The man’s remains are unidentifiable.

A passerby on a scooter was hurt.

In a crowd this would have been a mass casualty event. pic.twitter.com/84mCy8u5fM — Daniel Cohen (@DanielCohenTV) August 19, 2024

目前已2人死亡，其中一人是炸彈客自己。警方表示，有一人離爆炸地點最近，「他不是無辜平民，而是攜帶爆炸裝置的人。」

BREAKING: A FAILED suicide bombing attack in Tel Aviv, police confirm.



According to reports, a man from the Nablus area managed to get to Tel Aviv carrying a bomb in his bag.



The bomb detonated before he could reach a place with many civilians - killing only himself and… pic.twitter.com/SEJsyUofx7 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 19, 2024

根據以色列媒體週一報道，恐怖分子來自約旦河西岸，並且已調閱出可疑人士的監控影像，一個揹著大背包的男子，很可能就是炸彈客。

警察指揮官海姆·博巴利(Haim Bobalil)表示，經過評估，警方認為這是恐怖襲擊，他可能正走向猶太教堂或購物中心，結果在路上就發生爆炸，這真是一個奇蹟。如果他目的達成，可能會導致數十人死亡。

不過，仍然有路人遭到波及。一名50 歲左右的身障男子，原本就患有嚴重的多發性硬化症，這場爆炸令他抛出輪椅，待醫療人員趕到時他已經當場死亡。另外，一名 33 歲男子受了中等程度的傷害，他的四肢和胸部被彈片擊傷，所幸護理人員趕到，為他提供了治療並送最近的醫療中心。