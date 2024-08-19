翻攝爆料公社

暑期出遊時，許多人會選擇前往遊樂園尋求消暑樂趣，然而近期於南投九族文化村卻發生了一起遊客搭乘設施翻覆的意外事故。所幸落水者並未受到任何傷害，但此一設施後續也一度暫停開放，讓園區人員感到相當無奈，影片還被轉發到網路《爆料公社》，引起網友熱議。

此起事件發生於本月18日下午，一群年輕人於園內遊玩「水戰船」設施，不料船隻失衡翻覆，一名遊客表示，其中一位同伴意圖拾起鞋子，才導致船隻重心不穩而翻覆。同行友人將此過程拍下並上傳至社群平台後迅速流傳。原發文者也表示：「還是要向工作人員致歉，他們只是在幫我們撿鞋子才會這樣。」

事後，遊樂園調閱監視器畫面發現，一群年輕人在園區西班牙海岸的「水戰船」設施上，將手腳伸出船外，甚至有跳船的行為，最終導致其中一名遊客將船隻拉翻。

九族文化村的臉書小編在看到影片後也做出回應，呼籲遊客在遊玩設施時，切勿超越規範，以免造成人身安全或設施損壞，並祝願大家暑期出遊平安愉快。

針對本次事件，九族文化村園方經理黃瑞奇表示，這群人約莫共10幾個朋友，而翻船的4名男子有說是為了撿東西而作出不當行為，但是根據觀察較可能是為了不與同行友人搭乘的船隻拉開距離，且興致高昂，才會頻繁用手腳伸出船外，甚至跳船，最終才會導致重心失衡翻船。幸好事件中並無人因此受傷，而4位男子因翻船而獲救援後也當下有道歉。黃瑞奇呼籲，每項設施的入口處都有張貼警示標語，提醒遊客遵守要規範並遵守安全規則。