農業部19日表示，與縣市政府配合辦理寵物食品例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，已提高抽驗件數，第二季除例行稽查，也加強辦理「4至5月分裝寵物食品專案稽查」、「5月加強貓用寵物食品專案稽查」及「6月加強高風險寵物食品業者專案稽查」，共完成156件寵物食品抽樣檢驗，包括犬專用32件、貓專用82件、犬貓共用42件，其中計有四件產品不合格。

農業部表示，這四件產品分別是「弘澤有限公司生產之雞肉泥（生食）（製造日期2024年4月10日）」、「寵多福寵物用品有限公司委製的香酥脆管（製造日期2024年6月14日，有效日期2025年12月13日）」、「毛小三手作坊委製的香酥鯊魚骨（製造日期2024年6月14日，有效日期2025年6月13日）」及「貓侍股份有限公司委製的貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁（製造日期2023年12月6日，有效日期2025年6月5日）」，提醒飼主應「立即停止」使用這四項批號產品。

農業部說明，弘澤生產的「雞肉泥（生食）」檢出沙門氏桿菌陽性；寵多福寵物用品委製的「香酥脆管」檢出沙門氏桿菌陽性；毛小三手作坊委製的「香酥鯊魚骨」，檢出沙門氏桿菌陽性、重金屬總砷含量25.2 ppm超出安全容許量標準（10ppm）、重金屬汞含量0.7 ppm超出安全容許量標準（0.4 ppm）；貓侍委製的「貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁」，檢出重金屬汞含量2.5 ppm超出安全容許量標準（0.4 ppm）。

農業部強調，針對不合格產品，所轄縣市政府動物保護主管機關均於接獲檢驗結果後依權責進行調查，依動物保護法第23條之2封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架該商品，並將依動物保護法第27條第1項第9款規定，裁處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

農業部呼籲，寵物食品製造及輸入業者應加強產品衛生安全，建立自主品管能力及風險管理，並應於其產品包裝上清楚標示，避免誇大其宣稱；販售業者則應販賣包裝完整且標示清楚的產品。寵物飼主選購相關產品時，切勿購買來歷不明或標示不清的產品，藉以杜絕不良產品的流通，並請依照包裝標示之方法保存及餵飼，以維護其品質及確保寵物的健康。

農業部強調，7月12日已預告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」部分條文，增列管制五項黴菌毒素及加嚴汞管制標準，並就違規產品所使用相同原料的同公司不同產品增加抽驗數量，並規劃研擬「寵物食品專法」，藉由強化寵物食品工廠衛生安全、產品標示管理、寵物食品原料及添加物等規範，由源頭提升寵物食品品質及安全。