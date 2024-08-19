假期已經近尾聲，相信有不少家庭也打算趁收假前好好玩一波；也有海外學子回家團聚，正準備打包行李返回求學路上，這時入手新行李箱則顯得是相對聰明投資。在這個暑假也有不少品牌推出全新行李箱，包含隱形通路王者萬國通路eminent行李箱，首度推出質感與外貌俱佳的鋁鎂合金箱體；Crown行李箱推出不少可自由搭配造型的全新色選；Samsonite則是以回收再製的綠文化切入旅行市場，可說各自精彩。

萬國通路eminent 全新推出的鋁鎂合金全系列行李箱。（萬國通路提供／黃唯淯台北傳真）

每次路過萬國通路，總是好奇這個品牌的由來，不打廣告不做行銷的狀況下，它如何成為行李箱界的首選？原來萬國通路過去多是以代工製作行李箱開始，爾後開始自行研發同名行李箱，就像很多成功的台灣代工企業一樣，從幕後的無名英雄默默走向舞台中央，成為眾人注目的焦點。今年品牌更首度推出鋁鎂合金箱體Athens系列，以特殊訂製的德國鋁鎂合金加設四角防撞片打造，經最高耐摔測試，加上輕量化鋁合金細密框、rPET環保內裡布和高品質耐磨飛機輪，成功搏得台灣市場的關注。

Samsonite則是推出綠色環保Octolite Neo行李箱，標榜箱體多處部份均採可回收材質製成。（Samsonite提供／黃唯淯台北傳真）

而對於追求風格旅行、注重穿搭色系選擇的外貌掛，Crown則於近期推出新色也成為熱門選色，包含Boxy燕麥奶白、橘色悍馬、Doppio橄欖綠三種色選，不管是搭配衣服或是打理造型，顏色都很新潮好搭，也容易搭出一日ootd；而行李箱品牌Samsonite則推出全新Octolite Neo系列行李箱，箱體外觀有如水一般優雅的波紋設計，箱體內則使用95％回收PET塑料製成，就連拉鏈、拉鏈齒也是採用回收材料再製而成，也符合現代旅行推動減少碳足跡運動的初衷。