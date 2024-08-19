「永續薪轉」企業客戶可依照其產業特性、著重的ESG發展項目，以及與本業營運活動相關的永續指標，與國泰世華共同議定目標，例如「控管溫室氣體排放」、「減碳效果」、「電力管理」、「能源耗用」，以及「降低廢棄物量」等皆有機會做為評量的指標，當達標即可享如存款利率、每月跨行轉帳及提款手續費、外幣、基金等多項金融優惠。

國泰世華銀行副總經理溫珍瀚表示，國泰世華長年推動包含綠色授信、永續績效連結貸款、綠色存款及永續存款等產品，皆獲企業客戶熱烈響應承作。在合作的經驗中，也觀察到部分企業推動ESG時，遇到一些內部阻礙，於是積極尋找解方，結合賦能的思維打造永續薪轉，盼能讓員工也能參與其中，並獲得最直接的優惠回饋。

「永續薪轉」響應職場低碳化，採無紙化方式進行，參與的企業將透過國泰世華企業網路銀行進行數位撥薪；員工則可透過個人網路銀行查詢電子薪資單，不僅查找資料便利，也同步保障同仁的隱私。