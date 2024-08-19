新穎生醫DNlite-IVD103適應症包括預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估，以及腎移植(KT)病患的預後監控，成為台灣首個成功進軍拉丁美洲市場的創新生物標記IVD產品。新穎生醫也已經提交墨西哥及巴西的上市許可申請，將逐步完善拉美市場布局，搶攻龐大的疾病照護商機。

依國際糖尿病聯盟(IDF)的資料，2021年瓜地馬拉20-79歲人口中，糖尿病患病率達13.1%，估計約115萬人罹患糖尿病，政府投入的糖尿病相關醫療費用高達10.2億美元；資料也指出，未確診的糖尿病患估計超過56萬人，表示當地糖尿病患有低估之虞。

若以整個拉丁美洲來看，2021年的糖尿病患高達3,250萬人，估計未確診的糖尿病患超過1067萬人，2021年該地區政府投入的相關醫療支出高達652.8億美元，顯見市場迫切需要新的預防檢測工具。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，本次DNlite-IVD103在取得瓜地馬拉上市許可後，將由拉丁美洲腎臟醫學會現任主席(Dr. Vicente Sanchez Polo)主導並在當地經銷商全力協助下，加速新穎生醫DNlite-IVD103在當地巿場的推廣及銷售。

DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，已取得多國上市許可，並持續進行臨床驗證加速市場推廣，而各項研究皆證實，DNlite-IVD103在早期預防和監控腎功能領域提供強大的檢測能力，不僅可有效彌補現行尿液白蛋白(UACR)與預估腎絲球過濾率(eGFR)的不足，全面監控糖尿病患的腎病管理，預防腎病變的快速惡化，也可用於腎臟移植時監控腎功能的預後。