小吃是體現各國文化特色的一種平民美食。一位網友近日準備招待美國親戚，好奇什麼小吃最能代表台灣，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛分享自己的口袋名單，其中最多人提到的台灣小吃就是珍珠奶茶。

原PO在PTT發文表示，表姊、美國表姊夫下個月準備來台旅遊，由於表姊夫以前沒來過台灣，所以她規劃了一些具有台灣特色的美食名單，像是有蛋餅、油條、豆漿的中式早餐店，包括臭豆腐、大腸麵線、蚵仔煎、滷肉飯等夜市美食，以及珍奶、燒麻糬等各種飲料甜點，但原PO也忍不住好奇，「覺得最代表台灣的小吃是什麼？」

對此，許多網友紛紛回應，「標誌性的就鼎泰豐的那幾樣吧，起碼品管品控都還不錯，不太可能留下太差的印象」、「先從雞排、牛肉麵這種入門的開始」、「安全牌鼎泰豐，熱炒也不錯」、「小籠包跟牛肉麵的接受度應該比較高，然後蠻多美國人不吃腸子類的東西」、「相同經驗推薦鐵板燒、鹹酥雞、熱炒店」、「鹹蜆仔這道明明很台灣味，怎麼都沒人想到」。

其中最多人提到的就是珍奶，「雞排跟珍奶必吃吧」、「珍奶，其他我國外朋友都覺得還好，然後我朋友來每次都要去吃欣葉」、「台灣發明的受歡迎小吃：珍奶＋地瓜球」、「鹹酥雞、炸雞排、珍奶手搖」。