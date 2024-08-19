澎湖201號縣道今天下午發生一起民眾駕車自撞路旁號誌燈桿事故，由於撞擊力道不小，號誌燈桿整個被連根拔起，直接壓在肇禍的自小客車車身和引擎蓋上，讓路過民眾見狀還以為是被「號誌燈」打到。還好，駕駛沒被燈桿傷到，僅頭部撞擊到方向盤，導致頭暈、頭痛及右膝蓋撞擊疼痛，由消防局救護車將傷者送三總澎湖分院醫治。

警方調查，肇事的溫姓民眾（27歲），19日13時55分許，駕駛自小客車沿縣道201線五德往鎖港方向行駛，途經五德段3.95公里處岔路口（澎南國中後門處）時，剛好是彎道過彎處，不慎撞擊路邊的交通號誌桿，導致號誌燈桿應聲倒下，不偏不倚就直接砸落在車頂中心線，還拖行10餘公尺。

還好，車頂中央雖然整個凹陷，但駕駛座空間還是無礙，也因此駕駛僅受撞擊之挫傷，沒被壓傷受困，意識還算清醒，僅驚魂未定。

警方表示，經酒測後肇事駕駛並無飲酒，但肇事原因仍有待進一步確定，才能釐清車禍責任及索償號誌燈損失。