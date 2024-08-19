總統府提供

副總統蕭美琴今天接見「第六屆品牌金舶獎」得獎企業，期勉扮演臺灣產業進步的領頭羊，讓MIT成為值得被信賴的國際品牌，只要看到是來自臺灣的品牌，就能增加品牌的附加價值，贏得更多國際商業合作機會，讓臺灣品牌有一個更好的起跑點，與國際接軌，「這也是大家共同努力的目標與方向」。

全國商業總會理事長許舒博今天率領得獎企業，由經濟部次長陳正祺陪同，赴總統府拜會。蕭美琴肯定商總在臺灣長期擔任產官學之間的橋梁及平台，對政策及臺灣整體經濟和國家發展都扮演非常關鍵的角色。

她指出，商總從2019年開始舉辦「品牌金舶獎」，評選在臺灣各產業中具國際競爭力或代表性，能作為業界標竿的企業，並協助得獎企業強化行銷、拓展國際市場，她也期勉所有獲獎企業持續扮演臺灣產業進步的領頭羊。

蕭美琴提到，臺灣面臨許多國內外的挑戰，外部包括歐洲、中東的衝突、全球性通膨等；內部則有勞動力及人口結構的改變、AI帶來的機會與挑戰，以及淨零轉型等需要產業共同承擔的世界性責任。

除了透過商總的「品牌金舶獎」，她說，政府也希望能讓MIT成為值得被信賴的國際品牌，大家只要看到是來自臺灣的品牌，就能增加品牌的附加價值，贏得更多國際商業合作機會，期盼讓臺灣品牌有一個更好的起跑點，與國際接軌，這也是大家共同努力的目標與方向。

她恭喜所有得獎企業，並表示，大家都是臺灣之光，為商業發展帶來新的創意及產品，提升生活上的幸福感及便利感，也期許大家持續朝此目標共同努力、向前邁進。