高雄萬豪酒店「仲夏夜之夢」婚禮體驗日於17日在11樓空中禮堂浪漫登場，集結知名婚紗、攝影、花藝及喜餅等眾多知名婚禮品牌，從中式文定禮俗解析、西式戶外證婚演繹到命定婚紗挑選講座，吸引不少準新人前來汲取婚禮靈感。除了展現禮俗儀式外，此次的體驗更著重婚禮的氛圍感呈現，不僅有媲美希臘花園的繽紛花卉佈置，搭配趣味性十足的迎賓互動裝置，前來參與的賓客還能搶先體驗宴會主廚精心設計的西式套餐婚宴美饌及餐前雞尾酒會，身歷其境感受活力充沛的派對婚禮。9月30日前簽約預訂宴席，再享眾多獨家優惠和禮遇。

不同於傳統的大型婚禮，時下最夯的喜宴模式走向自然溫馨的小型派對風格。高雄萬豪酒店因應趨勢，率先推出南台灣獨家的西式派對婚禮，由頂級廚藝團隊提供西式位上套餐，每位3,999元＋10％，品嚐手工麵包佐松露奶油的鹹香，前菜以魚子醬及鵝肝開啟味蕾的鮮美，主餐提供澳洲A5和牛及波士頓活龍蝦雙拼北海道干貝2選1，搭配法式湯品與甜點，優雅細膩的擺盤藝術，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

參與婚禮體驗日的準新人表示：「很嚮往派對風格的婚禮，高雄萬豪最吸引我們的是空中禮堂跟戶外證婚區，很有歐風的感覺。這次新推出的西式套餐很精緻也很美味，整體很符合我們夢想中的婚禮樣貌。」高雄萬豪酒店行銷企劃處協理吳采彤也表示，有鑑於喜宴派對化深受年輕人喜愛，高雄萬豪酒店新增西式位上套餐供餐方式，有別於傳統的中式合菜，讓喜宴菜色更加精緻奢華，提供長輩及新人更多元的選擇，預估2025年西式派對婚禮將增加1成的營收。

高雄萬豪酒店鄰近捷運及輕軌兩大交通樞紐，遠眺綠意盎然的凹子底森林公園及愛河之心，便捷的交通、優美的自然景致與新穎完善的設施，成為準新人舉辦婚宴的首選。11樓空中花園配備兩座美輪美奐的歐式圓弧形宴會廳，360度俯瞰城市美景，搭配專屬的戶外西式證婚區，無疑是夢幻婚禮的絕佳場地。另外還有多達11個多功能宴會空間及大型宴會廳，可容納最低5桌、至多200桌的賓客。不論是小規模的家宴，還是盛大隆重的婚禮，都能根據新人需求，量身打造獨一無二的浪漫盛宴。

即日起至9月30日，下訂任一婚宴專案即贈豐富簽約好禮，專案內含精選飲品無限暢飲、酒店花苑花藝佈置與精美桌上禮，提供新娘休息室及新娘專屬管家，並贈送新人豪華客房1晚及2客翌日自助早餐。訂席10桌（含）以上，額外贈Candy bar一式，價值1萬元；30桌（含）以上另贈「迎賓雞尾酒會」一式 ，內含精緻小點及酒精特調飲品，價值3萬6,000元。訂席 50桌（含）以上，原景觀套房升等為價值 3萬5,000元的萬豪套房。