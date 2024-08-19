美國總統大選將在2024年11月7日登場，共和黨候選人川普與民主黨現任副總統賀錦麗的選情日益膠著，牽動中美台關係。近日YouTube頻道「港灣大小事」節目《經貿瀚你聊》邀請國際關係專家張競深入分析，他認為，台灣需要在保持與美國良好關係的同時，制定有利於自身利益且不激怒大陸的政策。

節目中，張競首先就前總統川普最近接受彭博社專訪的內容進行詳盡解讀。川普曾表示，台灣從美國吸走晶片製造的工作機會，在面臨大陸威脅時需要美國的保護，因此應該支付相應的防務費用。

張競強調，媒體將川普的Defense Fee或Defense Cost翻譯為「保護費」其實是有所誤導。實際上，川普是主張台灣應該以實際的武器購買費用來支付美國，而不是像現任拜登政府所採用的軍事融資方式，讓美國政府編列預算支持台灣的軍事裝備採購。

張競進一步說，2023年美國對台軍事融資的第一階段預算約為20億美金，然而由於台灣政府的預算編列過程較為繁瑣，加上立法院的嚴格審查，這筆資金至今仍未執行。立法院內的反對黨對於額外的軍事採購項目表示質疑，認為已有的超過100億美金的項目尚未完全履行，因此對於新一輪的軍事融資存在很大的抵觸情緒。

此外，張競還分析目前川普、賀錦麗的選情，他指出，川普的支持者多集中於年長的白人藍領階層，而賀錦麗則以其年輕、非白人及女性的多元身份獲得不少選民支持。賀錦麗的選情目前穩步增長，相較之下，川普則面臨著多起法律訴訟的困擾，這使得他能否維持選情熱度成為一大考驗。

張競也提醒，無論誰當選美國總統，美國的政策推動始終以自身利益為優先。台灣需要在保持與美國良好關係的同時，制定有利於自身利益且不激怒中國的政策。如何在這一局勢下進行平衡，將考驗台灣執政黨的智慧與應對能力。

這場訪談由港灣大小事YouTube頻道《經貿瀚你聊》節目主持人蔣權瀚主持，節目中深入探討美國大選對中美台關係的複雜影響，為觀眾提供專業且具有深度的時事分析。