新竹市長高虹安被控2020年立委任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費 詐領公款，台北地院上個月依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，判高有期徒刑7年4月，褫奪公權4年 ，沒收犯罪所得11萬6514元。台北地檢署對於高虹安及王郁文5名被告全數提起上訴。

上訴理由指出。高虹安及助理黃惠玟、陳奐宇、王郁文不另為無罪諭知、陳昱愷愷無罪部分，北院原審判決認定多數申報之加班費非屬詐領，且助理繳回供零用金使用屬私人財產處分行為，而認無不法意圖等情。

但原審忽略立法院、立委、公費助理間之三方關係，即「助理依勞基法對立委之加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助之請求權」二者並不相同、「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，應無差別待遇之必要、高虹安自始即無給付助理「虛報之加班費」之真意，而向立法院申領，即構成詐術、被告等人均有虛報加班費之主觀犯意（即認知僅係「代領」、「幫忙領」）等情，是原審此部分認事用法，尚有未當。

上訴理由強調黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷等助理，如在二審審理中仍就客觀事實坦承，此部分仍請求法院為緩刑之宣告。

此外，高虹安量刑、犯罪所得沒收部分：法院量處之刑度（7年4月）及認定之犯罪所得（11萬6514元），並未納入虛報多數「加班費」部分，故刑度有違罪刑相當，犯罪所得亦有漏未沒收。

另王郁文量刑及緩刑部分：王女自始未坦承犯行，並無悔意，犯後態度與其餘助理顯不相同，不宜宣告緩刑。