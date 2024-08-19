「山海相連，離島發聲」藝術家聯合巡迴展19日在台中開幕，展出台、澎、金、馬共30名藝術家的水墨、水彩及油畫等54件作品，將展至9月12日。（陳淑芬攝）

「山海相連，離島發聲」藝術家聯合巡迴展今天在台中開幕，代表台、澎、金、馬的藝術家莊連東、洪根深、蘇益家及曹賽娥等4人現場合力完成「山海相連」作品，匯集4地特色景點，成為台中場限定作品。台中市文化局長陳佳君表示， 4地的人文景色各有特色，藉由「台澎金馬大會師」的機會，帶民眾探尋藝術家描繪的山海景緻與風俗民情。

「山海相連，離島發聲」藝術家聯合巡迴展台中場今天在台中市政大樓1樓中庭開幕，展出台、澎、金、馬共30名藝術家的水墨、水彩及油畫等54件作品，將展至9月12日。

與會的藝術大師李轂摩指出，離島對台灣很重要，沒有離島，就沒有今天的中華民國。馬祖接近福州、金門接近廈門、澎湖接近台灣，各地風光、風俗習慣及語言不同，但離島與台灣本島交流密切，藝術沒有國界。

台、澎、金、馬等4地藝術家代表莊連東、洪根深、蘇益家及曹賽娥等人，現場在30分鐘內合力完成水墨畫「山海相連」作品，呈現島嶼、岩石及潮間帶的風光，成為台中場限定作品。

洪根深表示，台澎金馬4位藝術家在很短時間內共同創作「山海相連」作品，集結玄武岩、湖心亭、燈塔及碉堡等各特色景致，風光明媚，離島對台灣的貢獻很大，呼籲各界珍惜。

文化局指出，台灣、澎湖、金門、馬祖各具特色與魅力，透過藝術家獨特視角和創意詮釋，呈現各地濃厚的人文風光，無論是漁村風景、歷史遺跡及居民生活起居，都承載著歷史記憶，彰顯離島獨特美感。