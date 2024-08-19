藝人趙正平在演藝圈征戰多年，有話直說的直率風格深受觀眾喜愛，經常受邀各大談話節目。13日深夜，趙正平無預警發文飆罵，「早就看你不爽了！」引發大批網友們朝聖瘋猜「到底在說誰？」。時隔4天，昨（18）晚趙正平再度發文開酸，甚至驚爆「藥吃多了」的驚人內幕，掀起熱議。

趙正平秉持一貫犀利嗆辣風格，日前先是爆氣開嗆，「早就看你不爽了！會出事剛剛好而已啦」，不過並未指名道姓，也沒有提供任何線索，引發許多網友好奇，紛紛當起柯南尋找蛛絲馬跡。據《民視新聞網》報導，趙正平表示相關細節不方便透露，開玩笑說若想知道當事者身分，「拿錢給我就可以得到消息」。

趙正平時隔四天，2度發布貼文開罵。（圖／翻攝自趙正平Threads）

由於趙正平日前曾在節目上提到，不爽一位中生代的男性主持人行徑，會指定女來賓來搞曖昧，懷疑對方把來賓當後宮、有嚴重的大頭症等；因此趙正平一番爆料文，也讓不少人開始猜測，會不會是經常合作的藝人張立東，也有人猜測其他答案，像是前陣子出事的陳天仁、黃子佼等，就連日前才剛爆出風波的羅時豐都被列入名單，但趙正平始終沒回應。

趙正平發文怒譙，許多網友紛紛留言猜測「到底在說誰？」。（圖／中時資料照）

而昨日深夜，趙正平又透過平台Threads二度發文，驚呼表示自己許久沒見到某人，沒想到對方樣貌竟出現驚人變化：「天啊！太久沒有看見妳，妳居然比我還腫？應該是藥吃多了吧？」疑似爆料此人有使用藥物的習慣，不過就跟先前一樣，並未明確公布對方身分。貼文曝光後，許多網友也湧入繼續吃瓜，好奇趙正平究竟在說誰。

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