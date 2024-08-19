TASA主任吳宗信表示，期望持續透過小論文競賽，提升高中職學生對衛星影像的認識、增進學生對衛星影像分析的技能，更激發學生對於地理環境議題的探索能力。

台灣第一顆自主研發的遙測衛星「福衛五號」2017年升空，營運近7年來，累計取像7萬9,709組，廣泛應用於土地利用、國家安全、科技外交、環境災防等層面。為使高中職學生有機會接觸衛星影像應用，TASA結合航空測量及遙感探測學會、教育部地理學科中心，並委託彰化師範大學辦理2024年「福衛五號衛星影像應用小論文競賽」，今年吸引20組高中團隊報名，最終14組論文作品晉級決賽。

依據競賽規範，每組由1至3位學生組成、由1至2位老師指導。決賽由國家太空中心衛星資料處理組組長張莉雪、陽明交通大學土木工程系教授張智安、航空測量及遙感探測學會理事長趙鍵哲、地圖學會理事黎驥文、台灣地理資訊學會理事長洪榮宏擔任評審委員，依據主題、應用、專題深度、簡報內容為標準進行評選。

今年參賽作品內容豐富且題材廣泛，如利用福五影像分析探討合歡山地區玉山箭竹分布與地形關係、探討突堤效應帶來的海岸線變化、台灣堰塞湖的形成與防災之探討、綠地範圍與空氣品之關聯性，以及結合人工智慧評估土地碳匯能力等。

在各組簡報及決賽評審會議後，共同選出前三名得獎作品，依序為彰化縣國立溪湖高中李旻珊、許維真同學的《運用像元式與物件式導向分類方法進行彰化沿海土地覆蓋變遷分析》、台中市立大里高中鄭絜鈁、蔣晴羽的《合歡山地區玉山箭竹分布與地形的關係探討》，以及新竹市私立磐石高中顧子寧、楊定閎、余亮晴的《地底下的藍色小精靈—新竹市開發伏流水的環境效益》獲獎。評審另選出創意獎、簡報獎及佳作，肯定學生的努力及創意。

福衛五號為光學遙測衛星，提供2米解析度的全色態（Panchromatic）和4米解析度的多光譜（Multi-spectral）彩色影像，其軌道設計具每兩日再訪與全球涵蓋的特性，TASA的衛星資料處理中心根據國內外需求進行福五取像任務規劃、偵照、下載、影像校正及影像產品產製處理。

福衛五號影像上架於國科會資料市集，自上線累計瀏覽次數為64萬8,385次，下載次數為2萬4,630次。為國內產學研界於科技部資料市集免費申請影像，進行土地利用、農林規劃、環境監控及災害評估等的相關研究。