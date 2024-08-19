伍玉龍（右一）帶領大家認識手作步道的器具。（林業署台中分署提供／李京昇台中傳真）

登山家、手作步道師伍玉龍，帶領與林業及自然保育署台中分署合作的6個NGO團體，前往八仙山主峰步道，運用現地材料，完成200公尺石階梯級高調整，志工們過程中也學習探索步道的自然條件、路線與工法，並在伍玉龍帶領下，以純手工打造自然、安全的步道。

即使下雨，也澆不熄步道志工們的熱情。（林業署台中分署提供／李京昇台中傳真）

林業保育署台中分署今年與「普寶基金會」、「台中縣登山會」、「台中市山岳會」、「三信商業銀行」、「大里山協」及「台灣山盟公益協會」6個團體，簽署步道認養服務協議，認養「八仙山主峰步道」、「東卯山步道」等5條步道。

而八仙山主峰步道是著名的谷關七雄之首，位於八仙山國家森林遊樂區內，步道全長6公里，步道陡峻高低落差約有1366公尺，深受山友青睞，林業署台中分署為強化認養步道團體維護步道的技能，特別邀請伍玉龍開辦手作步道培訓課程，將八仙山主峰步道前200公尺級高較高的石階，調整成友善山友行走的高度。

62歲的伍玉龍從年輕時擔任登山隊嚮導，到後來也擔任過玉山國家公園巡山員、神鷹搜救隊隊長，如今運用其登山經驗和知識，投身於保育台灣山林，也與林業署合作，前往台灣各大登山步道，透過手作維護步道。

伍玉龍說，這次前往八仙山主峰步道，帶領26位學員認識步道特性、常見的路況、施作技巧，並實際現勘，就地取材搬動、砌疊每塊石頭，讓石階步道走起來更舒適。

伍玉龍表示，手作步道的技巧是繼承於家鄉，從20多歲起跟著部落長輩將家鄉上山的路打造得更平坦，如今希望將技術傳承下去，讓山友都能有更安全的路。

他提到，手作步道講求就地取材，但也不是濫伐濫砍樹木、石材，而是運用颱風吹垮或是枯萎倒下的樹木，以及形成阻礙的石塊，再透過鐵杵、榔頭一一裁切堆砌成完善的步道，他希望透過現地實做，讓大家更加深體驗到手作步道的精髓。