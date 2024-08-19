看見．齊柏林基金會19日宣布啟動第1屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」，號召民眾以自然映像、人文紀實、地景紀實為主題，投稿空拍照片，最高可獲8萬元獎金。環境部長彭啟明說，他的使命就是盡全力解決齊柏林拍攝到的台灣哀愁，環境部將以更積極態度解決問題，讓台灣變得更加美麗。

看見．齊柏林基金會舉辦的首屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」，徵件期限從即日起至10月25日，屆時將根據參賽作品的創意、攝影品質及攝影內容的真實性，先在11月下旬公告入圍作品，12月下旬公告得獎作品，得獎者可獲最高8萬元的獎金。

看見．齊柏林基金會表示，將在12月27日齊柏林60歲冥誕當天舉辦頒獎典禮，得獎作品也會安排在淡水「齊空間」及「佛教慈濟慈善事業基金會」巡迴展出，並有機會收錄於全台唯一的空中影像資料庫「iTaiwan8」。

環境部長彭啟明致詞時回憶，想起齊柏林這位好朋友，心中有許多感觸，當年他從高公局離職，投入拍攝《看見台灣》，自己很擔心資金不足，於是包場請200人觀賞，後來該紀錄片一炮而紅，未料齊柏林欲拍攝第2部《看見台灣》，不久即聽聞遭遇不幸，實在忍不住落淚。

彭啟明強調，盡力解決齊柏林拍攝到的台灣哀愁，是他身為環境部長的使命，近來垃圾山數量從53座減少至48座，但仍有空汙、水、氣候變遷問題有待改善，環境部將持續以更積極的態度，解決這些問題。

他指出，環境部將承接大家揭示的環境問題，並以最嚴肅的態度解決這些哀愁，讓台灣變得更加美麗，更期許環境問題越來越少，美麗的風景越來越多。

看見．齊柏林基金會董事長歐晋德則表示，齊柏林的作品讓大家重新認識台灣這片土地，其空拍影像展示台灣自然美景，更激發全民及政府對環境保護的關注，基金會期盼透過攝影獎，凝聚更多空拍攝影愛好者，以靜態攝影持續記錄台灣的地景與生態，大家一起守護台灣。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗說，此次攝影獎涵蓋自然、人文及地景3大主題，其中的地景紀實有標註40個點位，希望有更多人加入地景記錄的行列，更冀望透過《齊柏林飛閱台灣攝影獎》，能建立完整的地景變遷紀錄。